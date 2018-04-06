В Индии медведь-убийца растерзал мужчину на глазах у детей

Местный житель в возрасте 54 лет готовил популярный алкогольный напиток, для которого были нужны редкие лесные растения. В этот день он вместе с приятелями и детьми пошел за нужными ингредиентами, но из зарослей выскочило животное, набросившееся на человека, стоявшего к нему спиной.Хищник даже не обращал внимания на свидетелей трагедии, пытающихся отогнать его от жертвы. Когда они с палками решили подойти ближе, медведь ударами лап уничтожил своих врагов. Испуганные дети смогли убежать из леса и предупредить односельчан, которые потом расправились с лесным убийцей.