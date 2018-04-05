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В Санкт-Петербурге 10-метровый фонтан напугал людей около Ледового дворца

Пятого марта в Санкт-Петербурге около Ледового дворца высокий фонтан напугал людей. Причиной является прорыв трубы пожарного гидранта из-за перепада температур. В 4:40 по московскому времени проблему разрешили аварийные службы.

В Санкт-Петербурге 10-метровый фонтан напугал людей около Ледового дворца

Пятого марта ночью в Санкт-Петербурге около Ледового дворца людей напугал льющий из-под земли десятиметровый фонтан. Причиной необычного явления является порыв трубы пожарного гидранта.

В ситуацию своевременно вмешались специалисты, при этом оперативно решили проблему. Автомобиль аварийной службы приехал на место только через некоторое время. Эксперты считают, что авария случилась вследствие перепада температур.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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