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В Сети обсуждают новенькую участницу группы «ВИА Гра» Ольгу Меганскую

Фолловеры активно обсуждают новенькую участницу группы «ВИА Гра», которая займёт место ушедшей Миши Романовой. Обратить на себя внимание продюсеров Ольге Меганской удалось не только хорошим голосом, но и модельной внешностью.

В Сети обсуждают новенькую участницу группы «ВИА Гра» Ольгу Меганскую

С тех пор, как стало известно об уходе Миши Романовой из популярного трио «ВИА Гра», продюсеры объявили, что начинают поиски девушки для замены той в коллективе. Главным условием для прохождения кастинга, как известно, является именно наличие должного уровня вокальной подготовки, но особое внимание при рассмотрении потенциальных кандидаток продюсеры обращали на фигуру и привлекательность девушек.

Ольга Меганская уже давно следит не только за питанием, но также регулярно проводит некоторое время в спортзале, где в достижении хороших результатов её помогает профессиональный тренер. Фанаты «ВИА Гры пишут в социальных сетях, что новенькая участница хорошо вписывается в коллектив к Анастасии Кожевниковой и Эрике Герцег.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:15
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