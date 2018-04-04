В Сети обсуждают новенькую участницу группы «ВИА Гра» Ольгу Меганскую

С тех пор, как стало известно об уходе Миши Романовой из популярного трио «ВИА Гра», продюсеры объявили, что начинают поиски девушки для замены той в коллективе. Главным условием для прохождения кастинга, как известно, является именно наличие должного уровня вокальной подготовки, но особое внимание при рассмотрении потенциальных кандидаток продюсеры обращали на фигуру и привлекательность девушек.Ольга Меганская уже давно следит не только за питанием, но также регулярно проводит некоторое время в спортзале, где в достижении хороших результатов её помогает профессиональный тренер. Фанаты «ВИА Гры пишут в социальных сетях, что новенькая участница хорошо вписывается в коллектив к Анастасии Кожевниковой и Эрике Герцег.