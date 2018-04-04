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Cougar представила обновленную игровую клавиатуру Attack X3 RGB

Представители компании Cougar анонсировали выход обновленной игровой клавиатуры Attack X3 RGB. Данное периферийное устройство является улучшенной моделью гаджета, который появился на рынке почти два года назад.

Cougar представила обновленную игровую клавиатуру Attack X3 RGB


Обновления не коснулись кнопок Cherry MX Black, MX Red, MX Blue и MX Brown. Тем не менее, теперь у пользователя есть возможность устанавливать и снимать специальную подставку для рук, которая предназначена для создания игрового комфорта. Устройство располагает приятной подсветкой, которая обладает набором из 16,8 млн. цветов. Технология Cougar UIX System дает возможность настраивать профиль подсветки под свои нужды.

Чтобы соединить клавиатуру Attack X3 RGB с компьютерной системой, следует воспользоваться кабелем длиной 1,8 метра, а также портом USB. Стоит выделить наличие модуля памяти, которая может сохранять сразу несколько пользовательских профилей.

Касательно стоимости клавиатуры пока что ничего неизвестно.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30
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