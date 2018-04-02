Поклонники не верят, что Ольга Рапунцель родила в престижной клинике

«Что-то на суперррр клинику в центре Москвы не похоже! Потом опять будет говорить что всё было самое дорогое, и миллион роды стоят.», «В таких палатах кто-нибудь рожал? И в уличной одежде..», «Ну да, судя по постельному белью это обычный роддом!», «Лакшери роддом прям у нее, и кушетка брендовая..», - посмеялись в Сети.

К слову, многие пришли к выводу, что речь идет о самой обычном и дешевом роддоме, а не о престижном перинатальном центре, как ранее заявили супруги Дмитренко.1 апреля «бренды» проекта стали родителями, у них родилась дочка. Стоит заметить, что имя новорожденной все еще держится в тайне. К слову, Рапунцель даже из своих родов создала шоу, в котором держала фанатов в курсе событий.В Сети периодически появлялись фотографии и видеоролики из роддома, чтобы каждый желающий мог лично убедиться, что Ольга стала мамой. Однако при этом злопыхатели принялись внимательно изучать снимки, после чего сделали неожиданный вывод.Исходя из скромной обстановки, многим пришло на ум, что ребенок Рапунцель увидел свет в обыкновенном роддоме, а не в элитной клинике и не в VIP-палате. Обычное постельное белье также натолкнуло на сомнения.