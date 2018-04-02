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Поклонники не верят, что Ольга Рапунцель родила в престижной клинике

Фанаты телепроекта «Дом-2» внимательно изучили фотографии из роддома, где накануне своего первенца родила Ольга Рапунцель.

К слову, многие пришли к выводу, что речь идет о самой обычном и дешевом роддоме, а не о престижном перинатальном центре, как ранее заявили супруги Дмитренко.

Поклонники не верят, что Ольга Рапунцель родила в престижной клинике

1 апреля «бренды» проекта стали родителями, у них родилась дочка. Стоит заметить, что имя новорожденной все еще держится в тайне. К слову, Рапунцель даже из своих родов создала шоу, в котором держала фанатов в курсе событий.

В Сети периодически появлялись фотографии и видеоролики из роддома, чтобы каждый желающий мог лично убедиться, что Ольга стала мамой. Однако при этом злопыхатели принялись внимательно изучать снимки, после чего сделали неожиданный вывод.

Поклонники не верят, что Ольга Рапунцель родила в престижной клинике

Исходя из скромной обстановки, многим пришло на ум, что ребенок Рапунцель увидел свет в обыкновенном роддоме, а не в элитной клинике и не в VIP-палате. Обычное постельное белье также натолкнуло на сомнения.

«Что-то на суперррр клинику в центре Москвы не похоже! Потом опять будет говорить что всё было самое дорогое, и миллион роды стоят.», «В таких палатах кто-нибудь рожал? И в уличной одежде..», «Ну да, судя по постельному белью это обычный роддом!», «Лакшери роддом прям у нее, и кушетка брендовая..», - посмеялись в Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:07
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