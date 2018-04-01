Зрители «Дома-2» недовольны как участники выглядят на Лобном месте

Зрители выразили возмущение, адресовав его организаторам телестройки, в котором попросили наставников обратить внимание на внешний вид участников. Поклонникам уже надоело видеть их любимцев в ужасной одежде и с отвратительным макияжем. К тому же, как ранее заявляли представители «Дома-2», их смотрят около 50 миллионов человек.В частности критике подверглась розовая шапка Майи Донцовой, которая выглядит просто ужасно. Саша Черно по словам критиков, вовсе одевает на себя непонятно что, а Тата блюменкранц хоть и одевается дорого и модно – совершенно не имеет вкуса на свой гардероб.