Дочь Веры Брежневой умилила фанатов своей красотой

Брежнева в рамках Instagram выложила новое фото своей дочки. Поводом для публикации является день рождения дочери Веры. Тридцатого марта 2018 года Соня отмечает своё семнадцатилетие. Певица отметила, что им впервые предстоит праздновать семейный праздник на разных континентах. Исполнительница песен поведала, что никакое расстояние не уменьшит её любви к дочери. По словам артистки, обнародованная публикация является её любимой.Фанаты Брежневой встретили фото с восторгом, при этом отметив красоту Сони. Имениннице поклонники пожелали здоровья, счастья, и постоянную улыбку на её лице. Снимок они назвали крайне удачным, отметив, что от Сони и Веры веет искренним позитивом и радостью. Фото в течение двух часов сумело собрать более 88 тысяч лайков и более 640 поздравительных комментариев.