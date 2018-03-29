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Хейтеры раскритиковали Анну Хилькевич из-за неудачного макияжа губ

Хейтеры в Instagram раскритиковали Анну Хилькевич из-за не совсем удачного макияжа губ. Среди сторонников актрисы новое фото вызвало только восторженные отзывы.

Хейтеры раскритиковали Анну Хилькевич из-за неудачного макияжа губ

Анна Хилькевич сегодня опубликовала в своём профиле в Instagram новую фотографию. На этом снимке крупным планом заснято лицо знаменитости, а также видно, что на ней надета белая толстовка. Фолловеры оставили на странице звезды много положительных комментариев, среди которых проскакивают и отрицательные. Некоторые заметили на лице атрисы возрастные изенения, а также поспешили сообщить ей об этом.

Также и макияж, выбранный Хилькевич для этого снимка, показался хейтерам неудачным. Особенно они раскритиковали губы актрисы, ведь кажется, что верхняя нависает над нижней. В защиту своего кумира подписчики отметили, что испортить кадр мог неправильный ракурс, но антифанаты продолжили настаивать на своём.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:06
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