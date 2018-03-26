Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты Овсянниковой
Поведение участницы скандальной телестройки Марго Овсянниковой не нравится многим телезрителям. Девушку регулярно обсуждают и осуждают в коллективе и социальных сетях, вот только Маргарита не обращает особого внимания на критику, ведь точно знает, какую цель преследует на проекте.
Исходя из анонса будущего эфира на 27 марта, ток-шоу «Остров Любви» в городских квартирах посетил отец участницы. Мужчина внешне очень похож на свою наследницу, а потому сомнений в их родстве совершенно нет.
Первое появление родителя Овсянниковой на телепроекте оказалось не совсем приятным. Мужчину буквально атаковали гневными высказываниями, что он плохо вырастил дочь. Однако в ситуацию вмешался Александр Гобозов, который встал на сторону Марго и её папы, и четко дал понять, что мужчина не виноват ни в чем, и в любом случае всеми силами будет защищать дочку.
Стоит отметить, что поклонники поддержали Александра, который оказал Овсянниковым серьезную поддержку.
Исходя из анонса будущего эфира на 27 марта, ток-шоу «Остров Любви» в городских квартирах посетил отец участницы. Мужчина внешне очень похож на свою наследницу, а потому сомнений в их родстве совершенно нет.
Первое появление родителя Овсянниковой на телепроекте оказалось не совсем приятным. Мужчину буквально атаковали гневными высказываниями, что он плохо вырастил дочь. Однако в ситуацию вмешался Александр Гобозов, который встал на сторону Марго и её папы, и четко дал понять, что мужчина не виноват ни в чем, и в любом случае всеми силами будет защищать дочку.
Стоит отметить, что поклонники поддержали Александра, который оказал Овсянниковым серьезную поддержку.