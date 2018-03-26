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Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты Овсянниковой

Поведение участницы скандальной телестройки Марго Овсянниковой не нравится многим телезрителям. Девушку регулярно обсуждают и осуждают в коллективе и социальных сетях, вот только Маргарита не обращает особого внимания на критику, ведь точно знает, какую цель преследует на проекте.

Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты Овсянниковой

Исходя из анонса будущего эфира на 27 марта, ток-шоу «Остров Любви» в городских квартирах посетил отец участницы. Мужчина внешне очень похож на свою наследницу, а потому сомнений в их родстве совершенно нет.

Первое появление родителя Овсянниковой на телепроекте оказалось не совсем приятным. Мужчину буквально атаковали гневными высказываниями, что он плохо вырастил дочь. Однако в ситуацию вмешался Александр Гобозов, который встал на сторону Марго и её папы, и четко дал понять, что мужчина не виноват ни в чем, и в любом случае всеми силами будет защищать дочку.

Стоит отметить, что поклонники поддержали Александра, который оказал Овсянниковым серьезную поддержку.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:02
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