Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты Овсянниковой

Исходя из анонса будущего эфира на 27 марта, ток-шоу «Остров Любви» в городских квартирах посетил отец участницы. Мужчина внешне очень похож на свою наследницу, а потому сомнений в их родстве совершенно нет.Первое появление родителя Овсянниковой на телепроекте оказалось не совсем приятным. Мужчину буквально атаковали гневными высказываниями, что он плохо вырастил дочь. Однако в ситуацию вмешался Александр Гобозов, который встал на сторону Марго и её папы, и четко дал понять, что мужчина не виноват ни в чем, и в любом случае всеми силами будет защищать дочку.Стоит отметить, что поклонники поддержали Александра, который оказал Овсянниковым серьезную поддержку.