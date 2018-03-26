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Почти 500 крымских семей бесплатно сделают ЭКО

Представитель Минздрава заявил, что почти 500 семей в Крыму смогут пройти процедуру ЭКО бесплатно.
Почти 500 крымских семей бесплатно сделают ЭКО


Бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения в Крыму смогут пройти почти полтысячи семей. Оплачена она будет средствами обязательного медстрахования, - так заявил ведущий внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Крыма Игорь Лившиц.

По его словам, каждый год, в том числе и по программе ОМС, выделяется определенное число квот, чтобы бесплодные семьи смогли пройти ЭКО за счет средств обязательного медстрахования. На этот год выделено около 500 таких мест.

Как отметил чиновник, в 2017 году более 300 семей пытались пополнится благодаря ЭКО, однако пока повезло 30% - они уже ожидают прибавления в ближайшее время. По словам специалиста, 30% - хороший показатель.

Кроме бесплатной процедуры, жители Крыма всегда смогут провести ЭКО за собственные деньги.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:56
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