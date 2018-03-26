АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ Кемерово

Артист опубликовал в Instagram снимок горящего ТЦ в Кемерово, так как был потрясен случившейся трагедией, унесшей жизни детей. Максим Галкин прокомментировал ее в новом посте.

Знаменитость отметил, что в наше время уже не должно возникать таких ситуаций из-за современных технологий, а также сотрудники должны быть подготовлены к возможным ЧП в общественных местах. Владельцы здания должны были понимать, что они несут ответственность за происшествия, а власти страны обязаны разработать программу, позволяющую людям получить знания по пожарной безопасности. Отсутствие такого подхода приводит к гибели невинных особ.

Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ Кемерово


Затем Максим Галкин просто не выдержал и призвал чиновников бороться за жизни до случившихся происшествий, потому что, погибших ребят уже никто не вернет назад. Россия может стать действительно великой, когда каждый человек будет дорого стоить, и будет продолжаться работа, посвященная повышению безопасности. В конце звезда выразил соболезнование родителям от лица всей семьи.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:54
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи исследовали новый вид динозавра
Футурологи рассказали, что ждет человечество в
В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro
Захар Саленко попросил не голосовать за него в
Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит
Египет: Президентские выборы пройдут с 26 по 28
SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня
СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие
Эксперты назвали самые популярные смартфоны по
Конгрессмены США взволнованы растущим влияние
Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила
Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост
Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ
Новый седан Lincoln Continental получит откидные
Жители Кемерово планируют собраться на площади
«МТС» планирует закрыть две функции мобильного
На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100
Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр
Российские специалисты приступили к строительству
Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на
Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим
В США хотят возобновить разработку нейтронного
Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу
Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим
Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии
Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты
GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low
Британские власти не советуют бизнесменам
Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят
Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в
Просмотреть все новости