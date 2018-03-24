Самбурская считает, что люди критикуют современную моду из-за невозможности её понять

В Instagram Настасьи Самбурской пользователями замечен новый пост, который, к слову, вызвал массу споров между последними. Всё дело в том, что актриса решила высказать своё мнение по поводу современных модных тенденций, а также тех личностей, которые в силу непонимания происходящего, просто начинают критиковать всё вокруг.Знаменитость сразу призналась, что она и сама не профессионал в подобных вопросах, но молчать о наболевшем больше не может. По мнению Самбурской, классический стиль одежды для большей части населения является модой на века, а вот новинки, которые часто демонстрируют на себе представители шоу-бизнеса, обычно претерпевают массу негатива и неодобрения в свой адрес.Актриса понимает, что подобное происходит лишь потому, что современные брендовые вещи, относящиеся не к классической моде, обычно стоят очень дорого, а также не совсем уместны в любых ситуациях. Поэтому люди из провинции так рьяно критикуют и обсуждают сапоги «до бёдер» или туфли-носки, которые им просто не по карману, либо же такое некуда надеть.Подводя итоги, Настасья Самбурская пишет, что никто не обязан понимать и принимать постоянно появляющиеся новинки моды, но критиковать то, о чем человек понятия никакого не имеет — не самое благородное дело.