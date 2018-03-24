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В Ульяновской области дорога в ночное время становится опасной для людей из-за аномального тумана

Ученые впервые столкнулись с феноменом в Ульяновской области и не могут пояснить его природу. Обычная лесная дорога в ночное время становится опасной для людей из-за аномального тумана.

В Ульяновской области дорога в ночное время становится опасной для людей из-за аномального тумана



Участок расположился рядом с городом Сенгилей и прекрасно знаком местному населению, вот только с наступлением сумерек случайные прохожие могут долго блуждать по тропе и не могут найти выход. Люди не советуют путешественникам приходить сюда в такое время и иметь проблемы, говоря о проделках лешего и искривлении пространства.



Эксперты выдвинули версию о повышенной радиации и галлюциногенных веществах, находящихся в почве. Они могут вызывать эффект потерянного времени и заставляют отдельных лиц ходить кругами по территории. Вот только их гипотезы не подтверждены фактами, потому что в дневное время дорога не имеет аномалий.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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