Codemasters решила дать возможность приобретения автосимулятора F1 2015 совершенно бесплатно

Для всех поклонников автогонок, правообладателем которых является разработчик Codemasters, это стало шокирующей неожиданностью. Никто не ожидал такого щедрого предложения от издателя, да еще и со скидкой на все 100% стоимости данного продукта. Условия подразумевают возможность любого желающего узнать возможности игры F1 2015, причем на основе совершенной бесплатности, перейти в Humble Store, представляющий магазин, наполненный цифровой дистрибуцией, и провести загрузку желаемого гоночного симулятора.Для всех «покупателей» данной игры, успевших стать владельцами симулятора гонок, представленных серией F1 в обусловленный срок, будут предоставлены ключи активации в рамках сервиса Steam, посредством которого предоставляется возможность установки игры на платформу персонального компьютера.Данная игра вошла в игровой мир 3 года назад. Как отметили сами разработчики, за это время данный автосимулятор значительно усовершенствован. В разы расширен функционал, а так же существенно увеличена чувствительность предлагаемых авто, умеющих реагировать на любые неровности по ходу трассы.