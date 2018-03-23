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Codemasters решила дать возможность приобретения автосимулятора F1 2015 совершенно бесплатно

Codemasters, известный издатель и разработчик в области компьютерных игр, принял решение распространять совершенно бесплатно гоночный симулятор F1 2015. Так же отмечается, что на указанный автосимулятор действует акция с предложением 100% скидки, и продлится которая на протяжении двух дней.

Для всех поклонников автогонок, правообладателем которых является разработчик Codemasters, это стало шокирующей неожиданностью. Никто не ожидал такого щедрого предложения от издателя, да еще и со скидкой на все 100% стоимости данного продукта. Условия подразумевают возможность любого желающего узнать возможности игры F1 2015, причем на основе совершенной бесплатности, перейти в Humble Store, представляющий магазин, наполненный цифровой дистрибуцией, и провести загрузку желаемого гоночного симулятора.
Codemasters решила дать возможность приобретения автосимулятора F1 2015 совершенно бесплатно


Для всех «покупателей» данной игры, успевших стать владельцами симулятора гонок, представленных серией F1 в обусловленный срок, будут предоставлены ключи активации в рамках сервиса Steam, посредством которого предоставляется возможность установки игры на платформу персонального компьютера.

Данная игра вошла в игровой мир 3 года назад. Как отметили сами разработчики, за это время данный автосимулятор значительно усовершенствован. В разы расширен функционал, а так же существенно увеличена чувствительность предлагаемых авто, умеющих реагировать на любые неровности по ходу трассы.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:15
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