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Безрамочный смартфон Vivo V9 в стиле iPhone X представил официально

В сети представали смартфон версии Vivo V9, предназначенный для любителей фото. Новинку построили на базе однокристальной современной системы Snapdragon 626. При этом смартфон наделили ОЗУ на 4 ГБ, а также ПЗУ на 64 Гб.

Безрамочный смартфон Vivo V9 в стиле iPhone X представил официально

В новом устройстве используется операционка Android 8.1 Oreo (фирменная оболочка FunTouch OS 4.0). Диагональ дисплея смартфона составляет 6,3 дюйма. Разрешение данной модели достигает 2280х1080 рх. Соотношение сторон составляет 19:9. Основная сдвоенная камера имеет датчики изображения на 16 и 5 Мп. В фронтальной камере датчик изображения имеет 24 Мп. При этом диафрагма обеих камер - F/2,0.

Реализовали систему распознавания лиц типа AI Face Access. В свою очередь она представляет собой аналог Face ID. В случае желания можно на задней панели смартфона Vivo V9 также применять дактилоскопический датчик. Раньше сообщалось, что версия Vivo V9 на современном рынке Индонезии будет расцениваться в 350 американских долларов.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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