Ставшая матерью Виктория Райдос дала сыну редкое имя

Еще в ноябре 2017 года стало известно, что Райдос ждет пополнение в семье. Однако первое время участница «Битвы экстрасенсов» предпочитала скрывать свое интересное положение, не желая обсуждения личной жизни.Как сообщают СМИ, по словам Виктории Райдос, они с супругом уже знали какое имя дадут новорожденному сыну. Счастливые родители назвали малыша Захаром, что означает «память Бога» или же просто мужчина.Как призналась сама экстрасенс, они с мужем не стали называть новорожденного в честь кого-то. Девушке просто понравилось звучность имени Захар Васильевич. Новоиспеченная мама также добавила, что в декрете засиживаться не собирается и в апреле уже вернется к работе.Стоит напомнить, что Виктория Райдос состоит в браке с мужем Василием и воспитывает дочь Варвару. Как раньше сообщалось, все важные решения в их семье принимаются сообща, однако последнее слово остается все-таки за супругом Виктории.