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Ставшая матерью Виктория Райдос дала сыну редкое имя

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» в марте текущего года вновь стала матерью. В одном из перинатальных центров Санкт-Петербурга Виктория Райдос родила сына и дала ему редкое имя.

Ставшая матерью Виктория Райдос дала сыну редкое имя


Еще в ноябре 2017 года стало известно, что Райдос ждет пополнение в семье. Однако первое время участница «Битвы экстрасенсов» предпочитала скрывать свое интересное положение, не желая обсуждения личной жизни.

Как сообщают СМИ, по словам Виктории Райдос, они с супругом уже знали какое имя дадут новорожденному сыну. Счастливые родители назвали малыша Захаром, что означает «память Бога» или же просто мужчина.

Как призналась сама экстрасенс, они с мужем не стали называть новорожденного в честь кого-то. Девушке просто понравилось звучность имени Захар Васильевич. Новоиспеченная мама также добавила, что в декрете засиживаться не собирается и в апреле уже вернется к работе.

Стоит напомнить, что Виктория Райдос состоит в браке с мужем Василием и воспитывает дочь Варвару. Как раньше сообщалось, все важные решения в их семье принимаются сообща, однако последнее слово остается все-таки за супругом Виктории.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:10
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