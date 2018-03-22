Ольга Бузова разыгрывает огромный денежный приз

Помимо этого Ольга обещает пользователям, выполнившим условия подписки много ежедневных подарков и косметические услуги на кругленькую сумму в одной из самых крутых клиник Москвы.Также звезда телестройки пообещала подарок лично от себя., - завлекает фолловеров Бузова.Ольга напомнила поклонникам, что в прошлый, 8 марта, раз 15 девочек уже получили подарки от знаменитости.Подписчики живо откликнулись на призыв получить денежные призы, но некоторые из них пожаловались, что «не везет никогда». Нужно отметить, что большинство пользователей скептически относится к подобного образа конкурсам, но, тем не менее, принимают участие в них.