Ольга Бузова разыгрывает огромный денежный приз
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова очередной раз привлекла внимание подписчиков интересной акцией, в ходе которой будет разыгран невероятный денежный приз – 150 тысяч рублей.
Помимо этого Ольга обещает пользователям, выполнившим условия подписки много ежедневных подарков и косметические услуги на кругленькую сумму в одной из самых крутых клиник Москвы.
Также звезда телестройки пообещала подарок лично от себя.
«Первые 50.000 рублей на карту от Ольги Бузовой подарю уже послезавтра. Подпишись на @krasota_150nalom и всех спонсоров и жди розыгрыша!», - завлекает фолловеров Бузова.
Ольга напомнила поклонникам, что в прошлый, 8 марта, раз 15 девочек уже получили подарки от знаменитости.
Подписчики живо откликнулись на призыв получить денежные призы, но некоторые из них пожаловались, что «не везет никогда». Нужно отметить, что большинство пользователей скептически относится к подобного образа конкурсам, но, тем не менее, принимают участие в них.
Помимо этого Ольга обещает пользователям, выполнившим условия подписки много ежедневных подарков и косметические услуги на кругленькую сумму в одной из самых крутых клиник Москвы.
Также звезда телестройки пообещала подарок лично от себя.
«Первые 50.000 рублей на карту от Ольги Бузовой подарю уже послезавтра. Подпишись на @krasota_150nalom и всех спонсоров и жди розыгрыша!», - завлекает фолловеров Бузова.
Ольга напомнила поклонникам, что в прошлый, 8 марта, раз 15 девочек уже получили подарки от знаменитости.
Подписчики живо откликнулись на призыв получить денежные призы, но некоторые из них пожаловались, что «не везет никогда». Нужно отметить, что большинство пользователей скептически относится к подобного образа конкурсам, но, тем не менее, принимают участие в них.