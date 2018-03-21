АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

В Татарстане написали икону Ольге Бузовой

Художник из Нижнекамска Кристиан возвел Ольгу Бузову на икону. Вот только сделал он это в довольно своеобразном стиле.

Мужчина рассказал, что изобразил Ольгу с шестью руками, так как она, во-первых, безусловно привлекательное божество, которое может делать столько вещей, сколько не дано постичь обычному представителю хомосапиенс.

В Татарстане написали икону Ольге Бузовой

Также на полотне девушка смотрит в бесконечность, и время не властно над ней, ведь Ольга всегда впереди всего времени на несколько шагов. У нее есть крылья, а дано это тем, кто без греха. У девушки одна нога, ведь Бузова самодостаточна и не зависит от любви, а любовь как раз зависит именно от нее.

Вдобавок теледива изображена наверху пирамиды, так как любовь и восхищение движутся к ней от всего общества. Она одна из тех, кто по-настоящему процветает, а также преуспевает, несмотря на постоянные нападки ото всюду.

В Татарстане написали икону Ольге Бузовой

К слову, картина написана маслом, и состовляет в размере метр на метр. Свой авторский стиль живописец назвал «Ассоциативный символизм».
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые исследовали радиочастотную туманность
Бывший ударник The Beatles Ринго Старр, посвящен
В Suzuki рассказали о новом поколение Jimny для
В Сан-Франциско запретят продажу натурального
Анна Хилькевич из-за новой причёски получила
Opel возродил спортивную версию Corsa
Колдунья помогла Марине Зудиной забеременеть от
«Новатэк» получен патент для новой технологии
В Татарстане написали икону Ольге Бузовой
Уфологи запечатлели взлет НЛО с поверхности Луны
По статистике все больше россиян предпочитают
Юлия Барановская считает, что самые важные и
Фанаты Ольги Бузовой угрожают расправой
Светлана Ходченкова похвасталась в Сети
Подписчики считают, Ксения Бородина отдалилась от
Аллу Пугачеву возмутила критика фанатов и она
Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram
Росстат: Доля высокорисковых заемщиков выросла в
Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое
Юлия Высоцкая обнародовала соблазнительный
Пользователи Сети заподозрили Тодоренко в
Ректор ВШЭ раскритиковал новые образовательные
Японский орнамент подсказал ученым идею создания
Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы
Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет
«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила
Ford рассекретил обновленный седан Mondeo
Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом
Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и
Полуобнажённая Багдасарян заговорила с
Просмотреть все новости