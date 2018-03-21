В Татарстане написали икону Ольге Бузовой

Мужчина рассказал, что изобразил Ольгу с шестью руками, так как она, во-первых, безусловно привлекательное божество, которое может делать столько вещей, сколько не дано постичь обычному представителю хомосапиенс.Также на полотне девушка смотрит в бесконечность, и время не властно над ней, ведь Ольга всегда впереди всего времени на несколько шагов. У нее есть крылья, а дано это тем, кто без греха. У девушки одна нога, ведь Бузова самодостаточна и не зависит от любви, а любовь как раз зависит именно от нее.Вдобавок теледива изображена наверху пирамиды, так как любовь и восхищение движутся к ней от всего общества. Она одна из тех, кто по-настоящему процветает, а также преуспевает, несмотря на постоянные нападки ото всюду.К слову, картина написана маслом, и состовляет в размере метр на метр. Свой авторский стиль живописец назвал «Ассоциативный символизм».