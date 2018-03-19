На кастинге «Дом-2» девушка получила серьезную травму головы

Потасовка случилась во время кастинга в Москве на улице Саморы Машела. Что не поделили кандидатки на участие в телестройке, осталось за кадром, но одну из претенденток избили до полусмерти.Девушку госпитализировали с сотрясением головного мозга, но как только потенциальной участнице скандального проекта полегчало, она сразу заявила о произошедшем в полицию.Как известно, драки с членовредительством не новость для молодежной телестройки, и порой причиной конфликта становятся самые простые вещи. К примеру Валерия Голд и Настя Балинская поссорились из-за обсуждения хороших манер, а закончился их спор тасканием за волосы друг друга.