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На кастинге «Дом-2» девушка получила серьезную травму головы

В ходе отбора участниц для реалити-шоу «Дом-2» претендентки устроили драку, и одна из девушек с серьезными травмами головы попала в больницу.

Потасовка случилась во время кастинга в Москве на улице Саморы Машела. Что не поделили кандидатки на участие в телестройке, осталось за кадром, но одну из претенденток избили до полусмерти.

На кастинге «Дом-2» девушка получила серьезную травму головы

Девушку госпитализировали с сотрясением головного мозга, но как только потенциальной участнице скандального проекта полегчало, она сразу заявила о произошедшем в полицию.

Как известно, драки с членовредительством не новость для молодежной телестройки, и порой причиной конфликта становятся самые простые вещи. К примеру Валерия Голд и Настя Балинская поссорились из-за обсуждения хороших манер, а закончился их спор тасканием за волосы друг друга.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:31
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