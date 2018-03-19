На TENAA появился смартфон Lenovo K350

На основе предоставленных данных о технических параметрах устройства, эксперты предположили, что K350 будет новой бюджетной моделью. Так она предложит пользователю 5,72-дюймовый дисплей с разрешением 1440×720 пикселей. В аппаратной основе будет работать 8-ядерный процессор с тактовой частотой в 1,8 ГГц. Также в смартфоне окажется сдвоенная основная камера и 8-мегапиксельный фронтальный модуль. За автономность ответит аккумулятор на 3 тысячи мАч.В продаже должно появиться три разные версии – 2/16 Гб, 3/32 Гб и 4/54 Гб. В качестве программной платформы выбрана ОС Android 7.Пока что неизвестно, когда Lenovo K350 будет представлено официально.