АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.81 USD 57.49
Курс валют на 17.03.2018

На TENAA появился смартфон Lenovo K350

В базе данных TENAA было обнаружено данные о смартфоне Lenovo K350. Таким образом, можно предположить, что компания собирается представить в этом году несколько новинок, поскольку ранее уже поступала информация о девайсах K520 и K320t.

На TENAA появился смартфон Lenovo K350


На основе предоставленных данных о технических параметрах устройства, эксперты предположили, что K350 будет новой бюджетной моделью. Так она предложит пользователю 5,72-дюймовый дисплей с разрешением 1440×720 пикселей. В аппаратной основе будет работать 8-ядерный процессор с тактовой частотой в 1,8 ГГц. Также в смартфоне окажется сдвоенная основная камера и 8-мегапиксельный фронтальный модуль. За автономность ответит аккумулятор на 3 тысячи мАч.

В продаже должно появиться три разные версии – 2/16 Гб, 3/32 Гб и 4/54 Гб. В качестве программной платформы выбрана ОС Android 7.
Пока что неизвестно, когда Lenovo K350 будет представлено официально.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский космонавт опубликовал снимок "вершины
Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не
У Веры Брежневой красивое хобби
Владелец «Шоколадницы» откроет в России сеть
Пользователи сетей обсуждают нелестные слова
Нижнее белье Нюши удивило подписчиков
СМИ: Олег Табаков завещал все свое имущество
Регина Тодоренко лишилась роли в кино из-за
Мария Кожевникова ищет врачей для сына
Украинские тюнеры превратили народный ЗАЗ
Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото со
Астрономы открыли восемь новых "горячих юпитеров"
Звезду Playboy Марию Лиман позвали в эфир радио
Ученые провели эксперименты по омоложению
Названы рублёвые цены на новый компактный
Ученые: Жизнь после смерти существует из-за
Мужчины не отвечают на чувства Даны Борисовой
В США власти усыпили каймановую черепаху после
Селена Гомес снова набрала лишние килограммы
Татьяна Навка возвращается на лёд
Охотник за НЛО обнаружил на орбите Земли
Стартап XEV за 3 дня напечатал бюджетный
Дональд Трамп планирует добиваться смертной казни
Настя Киушкина пообещала по возвращению на
Невеста принца Гарри Меган Маркл не может
Жители Гондураса запечатлели на видео полет НЛО
Анна Седокова сводила дочку Алину в московский
Назван ТОП-10 бестселлеров вторичного московского
Анджелина Джоли назвала собственные изъяны
Алсу в честь годовщины свадьбы продемонстрировала
Просмотреть все новости