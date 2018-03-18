Алиана Устиненко внезапно сменила имидж

«Дорогие мои, как вам? Лучше, чем темный?» - поинтересовалась она своих подписчиков, официально заявив, что с этих пор переходит «на светлую сторону».

Алиана не только поменяла цвет волос, с темного на светлый, но, также изменила стрижку, выбрав модное средней длины каре. Разумеется, своим результатом Устиненко поделилась с поклонниками в Инстаграм.Стоит отметить, что долго ждать экс-участнице «Дома-2» не пришлось, так как фанаты забросали ее публикацию ответными комментариями. Как и стоило ожидать, мнения поклонников разделились. Некоторым нравились длинные роскошные волосы темного цвета, которые были у Устиненко до визита в салон красоты, другие же, напротив, решили, что новый образ девушки стал более ярким, дерзким и освежающим лицо.Как отмечают поклонники, Алиана с завидной регулярностью поражает своих фолловеров резкой сменой имиджа. Несколько месяцев назад она разместила в Сети фотографию, с которой смотрела знойная голубоглазая красотка, с фиолетовыми прядями в волосах и пирсингом в носу. Ради такого фото звезда потратила более 7 часов в салоне красоты.