Ольга Бузова своим творчеством покорила Таллин

Бузова сейчас активно гастролирует по многим городам России и даже за рубежом. Многие города нашей родины с восторгом встречают звезду «Дома-2». Но, оказывается, даже в Эстонии есть огромная армия фанатов Ольги.Это стало известно благодаря видеоролику с выступления в Таллине, который певица опубликовала на своей странице в социальных сетях. Поклонники Бузовой настолько были рады ее видеть, что из-за своих визгов и радостных криков почти не давали ей возможность говорить.Ольге очень было приятно получить такой теплый прием, поэтому в описании к этому видео звезда добавила, что Таллин – это любовь навсегда. Стоит добавить, что этот ролик всего лишь за несколько часов уже набрал более 300 тысяч просмотров.