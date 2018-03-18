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Ольга Бузова своим творчеством покорила Таллин

Ведущая «Дома-2», певица Ольга Бузова провела концерт в Таллине, где произвела настоящий фурор.

Бузова сейчас активно гастролирует по многим городам России и даже за рубежом. Многие города нашей родины с восторгом встречают звезду «Дома-2». Но, оказывается, даже в Эстонии есть огромная армия фанатов Ольги.

Ольга Бузова своим творчеством покорила Таллин

Это стало известно благодаря видеоролику с выступления в Таллине, который певица опубликовала на своей странице в социальных сетях. Поклонники Бузовой настолько были рады ее видеть, что из-за своих визгов и радостных криков почти не давали ей возможность говорить.

Ольге очень было приятно получить такой теплый прием, поэтому в описании к этому видео звезда добавила, что Таллин – это любовь навсегда. Стоит добавить, что этот ролик всего лишь за несколько часов уже набрал более 300 тысяч просмотров.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:40
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