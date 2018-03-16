Infiniti QX30 2018 года эксперты назвали мини-кроссовером с минимальной практичностью

Разработчики попытались соединить в автомобиле Infiniti QX30 качества компактных хэтчбеков и высокоскоростных моделей. Дизайн автомобиля разрабатывали специалисты компании Infiniti, а платформа и трансмиссия была позаимствована у Mercedes-Benz.В подкапотном пространстве автомобиля установлен 4-цилиндровый турбированный двигатель производительностью 208 лошадиных сил. На пару с агрегатом работает 7-ступенчатый «автомат». Кроссовер комплектуется передним приводом, однако в будущем на рынок намерены вывести полноприводную версию с поднимающейся подвеской.Кроссовер Infiniti QX30 разработчики наделили переработанным интерьером, но автомобиль по-прежнему остаётся тесноватым и не практичным. В частность, к минусам кроссовера эксперты отнесли ограниченное грузовое пространство и дорогостоящие «топовые» модификации.