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Infiniti QX30 2018 года эксперты назвали мини-кроссовером с минимальной практичностью

Эксперты провели обзор автомобиля Infiniti QX30, после чего назвали компактный кроссовер привлекательным. При этом автомобиль имеет минимальную практичность для водителей.

Infiniti QX30 2018 года эксперты назвали мини-кроссовером с минимальной практичностью


Разработчики попытались соединить в автомобиле Infiniti QX30 качества компактных хэтчбеков и высокоскоростных моделей. Дизайн автомобиля разрабатывали специалисты компании Infiniti, а платформа и трансмиссия была позаимствована у Mercedes-Benz.

В подкапотном пространстве автомобиля установлен 4-цилиндровый турбированный двигатель производительностью 208 лошадиных сил. На пару с агрегатом работает 7-ступенчатый «автомат». Кроссовер комплектуется передним приводом, однако в будущем на рынок намерены вывести полноприводную версию с поднимающейся подвеской.

Кроссовер Infiniti QX30 разработчики наделили переработанным интерьером, но автомобиль по-прежнему остаётся тесноватым и не практичным. В частность, к минусам кроссовера эксперты отнесли ограниченное грузовое пространство и дорогостоящие «топовые» модификации.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:45
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