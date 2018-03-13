Эксперты: Самые большие города мира зависят от испаренной из окружающих земель воды

Исследование провел ученый CSU Пет Киз вместе с командой. Эксперты пришли к выводу, что переработка влаги напрямую связана с водоснабжением города. Населенные пункты, которые в наибольшей степени зависят от такого типа рециркуляции, включают Карачи, Пакистан и три города в Китае: Шанхай, Ухань и Чунцин. Исследовательская группа обнаружила, что города с наименее значимой переработкой влаги включают Каир в Египте, Париж во Франции, Сан-Паулу в Бразилии и Чикаго в США.«Многие из этих городов имеют сложные и значимые процессы управления водными ресурсами, – сказал Киз. – Города, подобные Чикаго, испытывали водный стресс в прошлом, но хорошо управляют водными ресурсами на сегодня. С другой стороны, многие мегаполисы, как, например, Лагос в Нигерии или Рио-де-Жанейро в Бразилии, не могут уберечься от изменений климата и сезонных погодных условий».Исследователи оценили источники муниципальной воды 29 городов по всему миру, которые населяет более 450 миллионов человек, и обнаружили, что большинство из них опираются на поверхностные воды. Затем группа использовала модель отслеживания влажности для расчета осадков. Таким образом команда ученых пришла к соответствующим выводам.