Эксперты: Самые большие города мира зависят от испаренной из окружающих земель воды
Исследование, проведенное Университетом штата Колорадо, показало, что 19 из 29 крупнейших городов мира зависят от испарений из окружающих земель более чем на одну треть от городского водоснабжения. Ученые обнаружили, что зависимость от испарений выше в годы, сопровождаемые засухой.
Исследование провел ученый CSU Пет Киз вместе с командой. Эксперты пришли к выводу, что переработка влаги напрямую связана с водоснабжением города. Населенные пункты, которые в наибольшей степени зависят от такого типа рециркуляции, включают Карачи, Пакистан и три города в Китае: Шанхай, Ухань и Чунцин. Исследовательская группа обнаружила, что города с наименее значимой переработкой влаги включают Каир в Египте, Париж во Франции, Сан-Паулу в Бразилии и Чикаго в США.
«Многие из этих городов имеют сложные и значимые процессы управления водными ресурсами, – сказал Киз. – Города, подобные Чикаго, испытывали водный стресс в прошлом, но хорошо управляют водными ресурсами на сегодня. С другой стороны, многие мегаполисы, как, например, Лагос в Нигерии или Рио-де-Жанейро в Бразилии, не могут уберечься от изменений климата и сезонных погодных условий».
Исследователи оценили источники муниципальной воды 29 городов по всему миру, которые населяет более 450 миллионов человек, и обнаружили, что большинство из них опираются на поверхностные воды. Затем группа использовала модель отслеживания влажности для расчета осадков. Таким образом команда ученых пришла к соответствующим выводам.
Исследование провел ученый CSU Пет Киз вместе с командой. Эксперты пришли к выводу, что переработка влаги напрямую связана с водоснабжением города. Населенные пункты, которые в наибольшей степени зависят от такого типа рециркуляции, включают Карачи, Пакистан и три города в Китае: Шанхай, Ухань и Чунцин. Исследовательская группа обнаружила, что города с наименее значимой переработкой влаги включают Каир в Египте, Париж во Франции, Сан-Паулу в Бразилии и Чикаго в США.
«Многие из этих городов имеют сложные и значимые процессы управления водными ресурсами, – сказал Киз. – Города, подобные Чикаго, испытывали водный стресс в прошлом, но хорошо управляют водными ресурсами на сегодня. С другой стороны, многие мегаполисы, как, например, Лагос в Нигерии или Рио-де-Жанейро в Бразилии, не могут уберечься от изменений климата и сезонных погодных условий».
Исследователи оценили источники муниципальной воды 29 городов по всему миру, которые населяет более 450 миллионов человек, и обнаружили, что большинство из них опираются на поверхностные воды. Затем группа использовала модель отслеживания влажности для расчета осадков. Таким образом команда ученых пришла к соответствующим выводам.