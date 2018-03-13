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Победительница 5-го сезона «Холостяк» Екатерина Никулина дебютировала как певица

Екатерина Никулина, являющаяся победительницей пятого сезона шоу «Холостяк», дебютировала как певица. Ещё в начале этого года девушка впервые сообщила касательно своих планов покорения сцены. В то время она официально подтвердила разрыв отношений с Ильей Глинниковым.

Победительница 5-го сезона «Холостяк» Екатерина Никулина дебютировала как певица


Никулина поведала, что в данное время занимается музыкальной карьерой. Через шесть месяцев Екатерина планирует выпустить свой сольный альбом и провести съемку клипов. По словам девушки, её музыка экспериментальная. Она рассказала, что это будет микстейп из различных направлений. Также девушка пообещала сообщать на своей странице в соцсетях касательно выхода её треков.

Стоит напомнить, что в финале пятого сезона проекта «Холостяк» Илья Глинников выбрал Екатерину Никулину. Актёр сделал девушке предложение и увез её к себе. Пара постоянно выкладывала совместные фото в Сетях и вместе появлялась на публике. В конце прошедшего года герои телешоу расстались.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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