АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99 поворотов» быстрее версии Ferrari

Внедорожник версии Range Rover Sport SVR смог побить рекорд, который установил Ferrari 458 Italia в рамках горного серпантина, который ведёт к китайской горе Тяньмэнь.

Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99 поворотов» быстрее версии Ferrari


Видео заезда опубликовали в рамках YouTube на канале Land Rover. В Range Rover Sport SVR за рулем находился гонщик из КНР Хо Пин Тун, являющийся победителем «24 часов Ле-Мана» прошлого года (категория LMP2). Для поднятия на вершину, гонщик проехал 11,3 км, преодолев 99 поворотов. У него на это ушло 9 мин 51 сек. При этом время 458 Italia составляет 10 мин 31 сек. Хо Пин Тун в гибридной версии Range Rover Sport раньше поднялся на горе Тяньмэнь до арки «Небесные врата». При этом он преодолел лестницу, состоящую из 999 ступеней, а также уклон в 45 град.



Обновлённая версия имеет пятилитровую компрессорную «восьмерку» на 575 л.с., восьмидиапазонную АКПП. Первую сотню авто набирает за 4,5 с. Максимальная скорость версии - 283 км/ч. Минимальная цена авто на рынке РФ - 8 784 000 руб.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить
Директор Наталья Ракицкая опровергла слухи о
«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России
Анастасия Волочкова показала поклонникам новые
Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые
Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума
Учёные из Казани работают над системой лазерной
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Kia представила современный обновленный Carnival
Отец Владислава Галкина считает, что его сына
Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских
Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте
Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько
Елена Малышева переживает за Дану Борисову
Новое исследование показало, что неандертальцам
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Просмотреть все новости