Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99 поворотов» быстрее версии Ferrari

Видео заезда опубликовали в рамках YouTube на канале Land Rover. В Range Rover Sport SVR за рулем находился гонщик из КНР Хо Пин Тун, являющийся победителем «24 часов Ле-Мана» прошлого года (категория LMP2). Для поднятия на вершину, гонщик проехал 11,3 км, преодолев 99 поворотов. У него на это ушло 9 мин 51 сек. При этом время 458 Italia составляет 10 мин 31 сек. Хо Пин Тун в гибридной версии Range Rover Sport раньше поднялся на горе Тяньмэнь до арки «Небесные врата». При этом он преодолел лестницу, состоящую из 999 ступеней, а также уклон в 45 град.Обновлённая версия имеет пятилитровую компрессорную «восьмерку» на 575 л.с., восьмидиапазонную АКПП. Первую сотню авто набирает за 4,5 с. Максимальная скорость версии - 283 км/ч. Минимальная цена авто на рынке РФ - 8 784 000 руб.