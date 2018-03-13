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В Белграде совершено вооруженное нападение на офис одной из фирм города

Как сообщается в газете «Вечерне новине», в Белграде произошло вооруженное нападение на офис одной из фирм, который расположен в центре города. В качестве нападавшего выступил бывший сотрудник фирмы, который открыл в здании стрельбу по своим бывшим коллегам.

В Белграде совершено вооруженное нападение на офис одной из фирм города


Отмечается, что когда преступник вошел в здание, то начал стрелять по людям, в результате чего было убито одного человека и еще одного тяжело ранено. Также один сотрудник успел выпрыгнуть в окно с целью спасения от стрелявшего.

Известно, что преступник после нападения вернулся к себе домой. Когда правоохранители приехали на место, то мужчина уже был мертв.

На данный момент представители экстренных служб не сообщают точное количество погибших и раненых. Медики отмечают, что за несколько минут они получили два экстренных вызова, которые исходили из того района, где происходил инцидент.

Правоохранители выясняют подробности происшествия.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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