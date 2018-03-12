Наследница Анастасии Волочковой Ариадна поразила поклонников изменившимся внешним видом

Она решила позировать перед камерами в телефонной будке, лаконично отметив сюжет хэштегом “#типоЛондон”. Однако подписчики сразу обратили внимание на необычный наряд дочери звезды, а также пристыдили недоброжелателей, пытающихся написать негативные сообщения. Сама Ариадна тоже показывает фанатам свои творческие успехи в подборе принтов для одежды, а также радует их танцами.Анастасия Волочкова не хочет отставать от наследницы и тоже появляется на публике в провокационных нарядах, обнажая свою фигуру. Многие пользователи сетей устали напоминать звезде о ее возрасте, хотя сама она чувствует себя комфортно и называет критиков “старыми кошелками”.