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Наследница Анастасии Волочковой Ариадна поразила поклонников изменившимся внешним видом

Наследница Анастасии Волочковой тоже решила завести свою страницу в Instagram, после чего опубликовала там новые фото. Ариадна поразила поклонников изменившимся внешним видом, превратившись в эффектную девушку вместе ребенка.

Она решила позировать перед камерами в телефонной будке, лаконично отметив сюжет хэштегом “#типоЛондон”. Однако подписчики сразу обратили внимание на необычный наряд дочери звезды, а также пристыдили недоброжелателей, пытающихся написать негативные сообщения. Сама Ариадна тоже показывает фанатам свои творческие успехи в подборе принтов для одежды, а также радует их танцами.

Наследница Анастасии Волочковой Ариадна поразила поклонников изменившимся внешним видом


Анастасия Волочкова не хочет отставать от наследницы и тоже появляется на публике в провокационных нарядах, обнажая свою фигуру. Многие пользователи сетей устали напоминать звезде о ее возрасте, хотя сама она чувствует себя комфортно и называет критиков “старыми кошелками”.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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