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Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как сложились судьбы участников «Дома-2»

День рождения экс-участницы «дома-2» Елены Берковой стал отличным поводом вспомнить, как сложились судьбы некоторых участников популярной телестройки.

Скандальная участница проекта Лена Беркова пробыла там всего два месяца, после чего стало известно о ее работе в порнофильмах. Но и столь непродолжительное пребывание Берковой в реалити-шоу сделало ее звездой и одной самых обсуждаемых персон середины нулевых.

Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как сложились судьбы участников «Дома-2»

Елена пять раз побывала замужем, имела проблемы с законом в связи с незаконным хранением наркотиков и теперь зарабатывает публикациями в Instagram.

Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как сложились судьбы участников «Дома-2»

Михаил Терехин прославился благодаря связи с популярной телеведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. Ранее его называли альфонсом и подозревали в рукоприкладстве, теперь Михаил работает адвокатом и по-прежнему холост.

Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как сложились судьбы участников «Дома-2»

Олег Майами Кривиков дважды приходил на телестройку, но в примерном поведении замечен не был. На сегодняшний день экс-участник строит музыкальную карьеру под руководством Макса Фадеева.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:52
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