Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как сложились судьбы участников «Дома-2»

Скандальная участница проекта Лена Беркова пробыла там всего два месяца, после чего стало известно о ее работе в порнофильмах. Но и столь непродолжительное пребывание Берковой в реалити-шоу сделало ее звездой и одной самых обсуждаемых персон середины нулевых.Елена пять раз побывала замужем, имела проблемы с законом в связи с незаконным хранением наркотиков и теперь зарабатывает публикациями в Instagram.Михаил Терехин прославился благодаря связи с популярной телеведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. Ранее его называли альфонсом и подозревали в рукоприкладстве, теперь Михаил работает адвокатом и по-прежнему холост.Олег Майами Кривиков дважды приходил на телестройку, но в примерном поведении замечен не был. На сегодняшний день экс-участник строит музыкальную карьеру под руководством Макса Фадеева.