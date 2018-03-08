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Во время переезда между городами Дальнего Востока нетрезвая Ольга Бузова устроила скандал

Несколько дней назад телеведущая и певица Ольга Бузова вернулась из своего гастрольного тура по Дальнему Востоку.

В основном между городами девушка перемещалась на поезде и пассажиры, которым представилась возможность ехать вместе с ней, были шокированы поведением теледивы.

Во время переезда между городами Дальнего Востока нетрезвая Ольга Бузова устроила скандал

По словам одного из очевидцев, изрядно выпившая знаменитость пришла в вагон-ресторан и вела себя настолько развязно и вызывающе, что работникам пришлось выставить ее за дверь.

Однако Оля начала скандалить и в купе вернулась только в компании своей команды, предварительно купив еще несколько бутылок спиртного.

По мнению пассажира, вернувшись на свое место, Оля продолжила выпивать, но больше в вагоне-ресторане не появлялась.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:46
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