Во время переезда между городами Дальнего Востока нетрезвая Ольга Бузова устроила скандал

В основном между городами девушка перемещалась на поезде и пассажиры, которым представилась возможность ехать вместе с ней, были шокированы поведением теледивы.По словам одного из очевидцев, изрядно выпившая знаменитость пришла в вагон-ресторан и вела себя настолько развязно и вызывающе, что работникам пришлось выставить ее за дверь.Однако Оля начала скандалить и в купе вернулась только в компании своей команды, предварительно купив еще несколько бутылок спиртного.По мнению пассажира, вернувшись на свое место, Оля продолжила выпивать, но больше в вагоне-ресторане не появлялась.