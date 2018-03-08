Китай поддержал КНДР и Южную Корею в вопросах снижения напряженности

Ван И подчеркивает, что во время Олимпийских игр КНДР не проводила ядерных взрывов, а Республика Корея и США приостановили совместные учения, проводимые вблизи Корейского полуострова. План "двойного замораживания" помогает наладить контакты между Сеулом и Пхеньяном, считает дипломат.Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной и одной из самых обсуждаемых тем в мире. Однако, используя возможности Олимпиады, КНДР и ее южный сосед достигли ощутимых успехов во взаимодействии, что позволило снять напряженность в азиатском регионе. Согласно российско-китайскому плану, КНДР должны остановить ядерные испытания, а Южная Корея - милитаристские учения.