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Китай поддержал КНДР и Южную Корею в вопросах снижения напряженности

Глава китайского МИД Ван И, выступая перед журналистами, поддержал усилия КНДР и Южной Кореи по замораживанию противостояния на время проведения Олимпиады-2018. "Двойное замораживание" предложили Москва и Пекин, передает слова чиновника портал РИА Новости.

Китай поддержал КНДР и Южную Корею в вопросах снижения напряженности


Ван И подчеркивает, что во время Олимпийских игр КНДР не проводила ядерных взрывов, а Республика Корея и США приостановили совместные учения, проводимые вблизи Корейского полуострова. План "двойного замораживания" помогает наладить контакты между Сеулом и Пхеньяном, считает дипломат.

Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной и одной из самых обсуждаемых тем в мире. Однако, используя возможности Олимпиады, КНДР и ее южный сосед достигли ощутимых успехов во взаимодействии, что позволило снять напряженность в азиатском регионе. Согласно российско-китайскому плану, КНДР должны остановить ядерные испытания, а Южная Корея - милитаристские учения.
Политика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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