Ольга Бузова снялась для журнала Playboy

К тому же, теперь для этого наиболее подходящее время. Известная российская певица активно эксплуатирует образ страстной сексуальной женщины, и было бы не плохо закрепить его на обложке глянцевого издания.Да и спрос на звезду Playboy обычно выше, а значит, есть возможность еще больше поднять свою популярность, и одновременно с этим и гонорары. Всерьез или в шутку, но общаясь со своим другом Денчиком, Оля рассказала, что подписывает подарки буквально после съемок для обложки журнала.Каким образом, есть шанс, что фанаты теперь увидят уже обнаженную брюнетку Ольгу Бузову на страницах Playboy.