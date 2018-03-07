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Ольга Бузова снялась для журнала Playboy

Впервые знаменитая теледива Ольга Бузова оказалась на обложке самого популярного мужского журнала - очень давно, и, по всей видимости, пришло время повторить.

К тому же, теперь для этого наиболее подходящее время. Известная российская певица активно эксплуатирует образ страстной сексуальной женщины, и было бы не плохо закрепить его на обложке глянцевого издания.

Ольга Бузова снялась для журнала Playboy

Да и спрос на звезду Playboy обычно выше, а значит, есть возможность еще больше поднять свою популярность, и одновременно с этим и гонорары. Всерьез или в шутку, но общаясь со своим другом Денчиком, Оля рассказала, что подписывает подарки буквально после съемок для обложки журнала.

Каким образом, есть шанс, что фанаты теперь увидят уже обнаженную брюнетку Ольгу Бузову на страницах Playboy.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:33
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