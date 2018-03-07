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Лепс грозится выгнать из дома своего сына-первоклассника

Григорий Лепс настрого запретил своему сыну-первокласснику заниматься музыкой. Если мальчик ослушается, то певец грозится выгнать его из дома.

Лепс грозится выгнать из дома своего сына-первоклассника


Григорий Лепс очень строгий отец. Певец всячески ограждает своего младшего сына-первоклассника от шоу-бизнеса, кроме того, знаменитость запрещает мальчику проявлять интерес к музыке. Всё свободное время отпрыска Лепса занято различными хобби. В общении с журналистами певец пообещал, что если его сын начнёт заниматься вокалом, то он выгонит его из дома. Лепс категорически против, чтобы мальчик пошёл по его стопам, так как не хочет повторения своей жизни для него.

Лепс настроен принципиально - второго певца в своём доме он не потерпит. Звезда имеет четырёх детей, но строго воспитывает лишь самого младшего ребёнка, которому 7 лет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:40
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