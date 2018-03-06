Ольга Бузова анонсировала концерт в Липецке

Теледива записала видео-приглашение для своих фанатов. В кадре девушка рассказала, что в преддверии Всемирного женского дня уже 7-го марта ожидает всех на концерте в Липецке в клубе Сода.Начало выступления запланировано на 19:00. Певица планирует исполнить для своей любимой аудитории программу «Под звуки поцелуев». Напоминаем, что с этой же программой звезда феерически выступила в туре по Дальнему Востоку, который закончился накануне.