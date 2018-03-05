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Сопернице Пелагеи советуют обратиться в суд

За то, что Пелагея назвала свою предполагаемую соперницу «девушкой легкого поведения», последней интернет-пользователи советуют подать на певицу в суд.
Сопернице Пелагеи советуют обратиться в суд


На прошлой неделе в Интернете активно обсуждалась новость о том, что мужа певицы Пелагеи Ивана Телегина застукали крепко обнимающимся с чужой девушкой. Ее, позже оказавшуюся Кариной Лебедевой, стали обвинять в том, что она разбивает семью. А вскоре доброжелатели обратили внимание Пелагеи на фотографию хоккеиста и Лебедевой. Сама Пелагея, по ее словам, предпочитает не обращать внимание на слухи. Однако свою предполагаемую соперницу она назвала «девушкой легкого поведения».

Подписчики Лебедевой, вставшие на ее сторону, посоветовали ей подать иск в суд на Пелагею за оскорбление. Сама же Карина в суд идти пока не планирует. Она рассказывает, что в ее личной жизни все хорошо: ее сердце занято и она счастлива. С хоккеистом же она знакома с давних лет и в тот день они поздравляли Ивана с победой. Также девушка добавила, что Пелагее об их знакомстве все прекрасно известно и их семьи даже дружат.

Да и певица вела себя как ни в чем не бывало, сопровождала мужа на приеме у президента, обнимала его и много улыбалась.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:10
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