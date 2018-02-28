Пелагея прокомментировала видео, где Иван Телегин целуется с незнакомкой

Всё круто! Я горжусь своим мужем!

Пелагея прокомментировала видео с поцелуем мужа Ивана Телегина с незнакомкой по имени Карина на его недавнем дне рождения. Она считает девушку одной из навязчивых поклонниц хоккеиста и говорит, что проблемы с воспитанием должны решать либо сами девушки, или их родители.А своим мужем она гордится, и в момент комментария журналистам, она шла вместе с ним на встречу с Путиным, где сегодня президент приветствовал всех спортсменов-участников Олимпийских игр в Пхёнчхане и Ивану Телегину вручил орден Дружбы народов.ответила наставница шоу "Голос" журналистам, заверив, что развода не будет.Напомним, певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин вместе с 2016 года. В начале 2017 года у пары родилась дочь Таисия. До встречи с Пелагеей Телегин проживал в гражданском браке с Евгенией Ноур, которая в настоящее время одна воспитывает их общего сына.