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Пелагея прокомментировала видео, где Иван Телегин целуется с незнакомкой

По словам Пелагеи, она не придала значения опубликованному видео-ролику, на котором её муж Иван Телегин целуется с незнакомой девушкой.

Пелагея прокомментировала видео, где Иван Телегин целуется с незнакомкой


Пелагея прокомментировала видео с поцелуем мужа Ивана Телегина с незнакомкой по имени Карина на его недавнем дне рождения. Она считает девушку одной из навязчивых поклонниц хоккеиста и говорит, что проблемы с воспитанием должны решать либо сами девушки, или их родители.

Пелагея прокомментировала видео, где Иван Телегин целуется с незнакомкой


А своим мужем она гордится, и в момент комментария журналистам, она шла вместе с ним на встречу с Путиным, где сегодня президент приветствовал всех спортсменов-участников Олимпийских игр в Пхёнчхане и Ивану Телегину вручил орден Дружбы народов.

Всё круто! Я горжусь своим мужем!


ответила наставница шоу "Голос" журналистам, заверив, что развода не будет.

Пелагея прокомментировала видео, где Иван Телегин целуется с незнакомкой


Напомним, певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин вместе с 2016 года. В начале 2017 года у пары родилась дочь Таисия. До встречи с Пелагеей Телегин проживал в гражданском браке с Евгенией Ноур, которая в настоящее время одна воспитывает их общего сына.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Вчера, 20:48
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