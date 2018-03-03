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Артистка Надежда Сысоева из «Comedy Woman» пытается спасти дядю из тюрьмы

Надежда Сысоева, являющаяся звездой популярного телевизионного шоу «Comedy Woman», просит у своих поклонников поддержки. Девушка нуждается в помощи, чтобы освободить из тюремного заключения родного дядю.

Артистка Надежда Сысоева из «Comedy Woman» пытается спасти дядю из тюрьмы

На своей страничке Надежда Сысоева рассказала, что родной ее дядя является очень популярным и солидным врачом Красноярского края. Он спас множество человеческих жизней, а теперь пребывает под арестом. Дяде Сысоевой грозит теперь большой срок тюрьмы. Ему выдвинули обвинение касательно принятия взятки в очень крупном размере. В Instagram Надежда просит своих потенциальных поклонников, чтобы те поддержали ее дядю, поставив свои подписи непосредственно в прошении касательно его освобождения либо смягчения меры наказания, потому что он не виновен.

Много поклонников решили помочь Надежде. Некоторые предлагали помощь в поиске и оплате услуг высококвалифицированных адвокатов. Они точно должны помочь её дяде.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
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