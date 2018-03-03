Артистка Надежда Сысоева из «Comedy Woman» пытается спасти дядю из тюрьмы

На своей страничке Надежда Сысоева рассказала, что родной ее дядя является очень популярным и солидным врачом Красноярского края. Он спас множество человеческих жизней, а теперь пребывает под арестом. Дяде Сысоевой грозит теперь большой срок тюрьмы. Ему выдвинули обвинение касательно принятия взятки в очень крупном размере. В Instagram Надежда просит своих потенциальных поклонников, чтобы те поддержали ее дядю, поставив свои подписи непосредственно в прошении касательно его освобождения либо смягчения меры наказания, потому что он не виновен.Много поклонников решили помочь Надежде. Некоторые предлагали помощь в поиске и оплате услуг высококвалифицированных адвокатов. Они точно должны помочь её дяде.