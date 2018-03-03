Ольга Васильевна просит у организаторов «Дома-2» подарить ей б/ушное кресло

Так во время участия в разборках на проекте Ольге Васильевне выдали кресло, которое помогало ей передвигаться в студии, так как у женщины сломана нога.Позже в Сети появился видеоролик, в котором Гобозова-старшая просит у организаторов телестройки не забирать у нее кресло, так как оно ей очень понравилось. Однако в просьбе ей было отказано и кресло обязали вернуть как только ее сын Александр вернется с Сейшел.Масла в огонь подлил Андрей Чуев, который обратился к зрителям с вопросом, заслужила ли «Васильевна» бэушное кресло.Хотя действия пожилой женщины в ролике выглядят шуткой, многим поклонникам «Дома-2» стыдно за поведение Ольги Васильевны и считают, что она опустилась ниже некуда.