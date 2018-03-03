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Ольга Васильевна просит у организаторов «Дома-2» подарить ей б/ушное кресло

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Васильева Гобозова очередной раз шокировала зрителей своим поведением.

Так во время участия в разборках на проекте Ольге Васильевне выдали кресло, которое помогало ей передвигаться в студии, так как у женщины сломана нога.

Ольга Васильевна просит у организаторов «Дома-2» подарить ей б/ушное кресло

Позже в Сети появился видеоролик, в котором Гобозова-старшая просит у организаторов телестройки не забирать у нее кресло, так как оно ей очень понравилось. Однако в просьбе ей было отказано и кресло обязали вернуть как только ее сын Александр вернется с Сейшел.

Масла в огонь подлил Андрей Чуев, который обратился к зрителям с вопросом, заслужила ли «Васильевна» бэушное кресло.

Ольга Васильевна просит у организаторов «Дома-2» подарить ей б/ушное кресло

Хотя действия пожилой женщины в ролике выглядят шуткой, многим поклонникам «Дома-2» стыдно за поведение Ольги Васильевны и считают, что она опустилась ниже некуда.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:11
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