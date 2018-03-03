Права на реалити-шоу во «ВКонтакте» продали за 20 млн рублей

В свою очередь права на формат такого реалити-шоу, транслируемого только в соцсети, DIVICO выкуплены за 20 000 000 российских рублей. Компания создавала данное интернет-шоу также раньше, но при помощи данной сделки теперь в активах компании имеются все права непосредственно на формат реалити-шоу. В DIVICO с публичными сообществами соцсети «ВКонтакте» сотрудничают по вопросам продвижения проекта, а также новых идей. При этом партнерские отношения со студией Mastiff Russia используют в рамках производства современного реалити-шоу.Чтобы продолжить «Пабличные игры», специалисты DIVICO приступят к кастингу публичных сообществ соцсети. При этом привлечение новых партнёров обеспечит внедрение в формат шоу новых идей.