Американцы отправятся в Париж на современном внедорожнике-амфибии

Маршрут путешественников должен пролегать через такие города как Пекин, Санкт-Петербург, Москва. Двухдверная версия амфибии именуется как Steve, в честь актёра и гонщика Стива Маккуина. Версия с тремя дверями называется Expedition. Джеймс Гликенхаус отмечает, что путешествие начнется с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в 2020 году. Авто дальше направится к Берингову проливу. Он будет пересечён с помощью специальной воздушной подушки.Модель потом направится по магистрали «Колыма», посетив Пекин, Санкт-Петербург, Москву и в конце Париж. Версию Scuderia Cameron Glickenhaus оснащают бензиновым американским мотором V8 и автоматической трансмиссией. В автомобиле дорожный просвет достигает 394 миллиметров.