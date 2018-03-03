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Американцы отправятся в Париж на современном внедорожнике-амфибии

Автокомпанией Scuderia Cameron Glickenhaus, работающей под руководством Джеймса Гликенхауса - кинопродюсера, панирует совершить трансконтинентальное путешествие на вездеходе-амфибии из Нью-Йорка в Париж.

Американцы отправятся в Париж на современном внедорожнике-амфибии

Маршрут путешественников должен пролегать через такие города как Пекин, Санкт-Петербург, Москва. Двухдверная версия амфибии именуется как Steve, в честь актёра и гонщика Стива Маккуина. Версия с тремя дверями называется Expedition. Джеймс Гликенхаус отмечает, что путешествие начнется с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в 2020 году. Авто дальше направится к Берингову проливу. Он будет пересечён с помощью специальной воздушной подушки.

Модель потом направится по магистрали «Колыма», посетив Пекин, Санкт-Петербург, Москву и в конце Париж. Версию Scuderia Cameron Glickenhaus оснащают бензиновым американским мотором V8 и автоматической трансмиссией. В автомобиле дорожный просвет достигает 394 миллиметров.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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