София Ротару похвасталась загаром с Мальдивских островов

Вместе с родственниками София Ротару отправилась в январе на отдых. Все свое свободное от работы время певица проводит на Мальдивах. На зимние каникулы артистка уже потратила около двух миллионов рублей.На Мальдивах Ротару изучает достопримечательности островов, нежится под солнцем на пляже и радует поклонников своими публикациями с новыми снимками в соцсетях.На очередном снимке в Instagram София Ротару предстала перед подписчиками довольно помолодевшей и с шикарным морским загаром. Певица демонстрирует свои загоревшие части тела в пляжном топе.Большинство поклонников по достоинству оценили внешний вид артистки, выразив комплименты в комментариях под постом. Многие задаются вопросом о том, как певице удается оставаться такой привлекательной в ее возрасте.