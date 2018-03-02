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Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна Хогвартса»

В соцсети обнародован новый трейлер, который демонстрирует новые возможности игры «Гарри Поттер: Тайна Хогвартса». Также разработчиками Jam City открыта регистрация для скачивания гейма в рамках Google Play.

Обнародован трейлер игры «Гарри Поттер: Тайна Хогвартса»


Компанией Jam City разрабатывается мобильная игра про посещение школы Хогвартса Колдовства, а также Волшебства непосредственно по лицензии от лейбла типа Portkey Games от Warner Bros. Interactive Entertainment и JK Rowling. Подписываясь на данные новости, поклонниками может быть получено уведомление, когда именно произойдет официальный запуск данного проекта.



Трейлер даёт представление о персонажах Пенни и Роуэн, при этом демонстрирует общие комнаты для 4 домов. В нём рассказывают о профессорах, о произношении заклинания, о проведении занятий. В игре разработана новая система встреч, где действия и решения пользователей могут повлиять на прохождение квестов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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