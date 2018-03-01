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Полина Гагарина объясняет популярность Ольги Бузовой энергетическим подъемом

Во время гастролей Полины Гагариной в Тюмени, певица дала интервью местным журналистам, которых интересовало ее мнение по поводу современной музыки.

Популярная исполнительница отметила, что «талант – это и есть хайп», и в качестве примера, привела бешеный успех Ольги Бузовой.

Полина Гагарина объясняет популярность Ольги Бузовой энергетическим подъемом

Гагарина отметила, что гонорары Ольги Бузовой сейчас доходят до 1 млн рублей, но при этом она выступает под фонограмму и люди все равно идут.

Полина предположила, что Бузова сейчас находится на каком-то энергетическом подъеме и это важно. Гагарина считает артистов уникальной единицей и «если на него идут, значит, на него идут. И тут как бы искать, в чем феномен, за, против».

Певица не пожелала как-либо комментировать, что происходит с Олей, но заявила, что у Бузовой должны все время гореть уши, раз ее имя упоминается постоянно в кругу абсолютно разных людей. Такое состояние Полина Гагарина назвала настоящим хайпом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:39
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