Полина Гагарина объясняет популярность Ольги Бузовой энергетическим подъемом

Популярная исполнительница отметила, что «талант – это и есть хайп», и в качестве примера, привела бешеный успех Ольги Бузовой.Гагарина отметила, что гонорары Ольги Бузовой сейчас доходят до 1 млн рублей, но при этом она выступает под фонограмму и люди все равно идут.Полина предположила, что Бузова сейчас находится на каком-то энергетическом подъеме и это важно. Гагарина считает артистов уникальной единицей и «если на него идут, значит, на него идут. И тут как бы искать, в чем феномен, за, против».Певица не пожелала как-либо комментировать, что происходит с Олей, но заявила, что у Бузовой должны все время гореть уши, раз ее имя упоминается постоянно в кругу абсолютно разных людей. Такое состояние Полина Гагарина назвала настоящим хайпом.