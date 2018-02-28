В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном женщину ради украшений

По версии следствия, таксист вместе со своим сообщником в машине убил сорокаоднолетнюю женщину, когда ехали из аэропорта. Жертва в рамках командировки прибыла в Иркутск из Ростова. Как стало известно, она занимала должность представителя ювелирной сети.По дороге злоумышленники застрелили женщину, после чего спрятали тело в сумку и выбросили на лед Ангары недалеко от берега. Мешок с драгоценностями, который был при женщине, похищен. Следователи уже нашли подозреваемых. Заказчиком нападения оказался тридцатипятилетний житель Таганрога, являющийся бывшим курьером одной из ювелирных фирм. Мужчина попросил своего знакомого совершить это убийство. В данное время заказчик убийства задержан.