В Италии карабинер расстрелял жену, а дочек взял в заложницы

Вернувшись с ночного дежурства домой итальянский полицейский несколько раз выстрелил из пистолета в свою жену. Затем, взяв заложницами двух дочерей 7 и 13 лет, забаррикадировал дверь в свою квартиру. Там они и находятся сейчас. С ним пытаются вести переговоры его коллеги во главе с командующим провинциальными силами карабинеров.Также стало известно, что расстрелянную женщину удалось госпитализировать, где за ее жизнь борются медики. Пока женщина, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии.Мотивы такого поступка сотрудника полиции пока остаются неизвестными. По непроверенным данным, расстрелу супруги предшествовала ссора карабинера с неизвестным на улице. Также сообщается, что пара находилась на грани развода.