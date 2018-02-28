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В Италии карабинер расстрелял жену, а дочек взял в заложницы

В Италии вернувшийся со смены карабинер из табельного оружия расстрелял собственную супругу, а двух дочерей взял заложницами.

В Италии карабинер расстрелял жену, а дочек взял в заложницы


Вернувшись с ночного дежурства домой итальянский полицейский несколько раз выстрелил из пистолета в свою жену. Затем, взяв заложницами двух дочерей 7 и 13 лет, забаррикадировал дверь в свою квартиру. Там они и находятся сейчас. С ним пытаются вести переговоры его коллеги во главе с командующим провинциальными силами карабинеров.

Также стало известно, что расстрелянную женщину удалось госпитализировать, где за ее жизнь борются медики. Пока женщина, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии.

Мотивы такого поступка сотрудника полиции пока остаются неизвестными. По непроверенным данным, расстрелу супруги предшествовала ссора карабинера с неизвестным на улице. Также сообщается, что пара находилась на грани развода.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:37
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