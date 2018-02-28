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Дмитрий Забель стал новым директором дивизиона «Внуково» группы компаний «АвтоСпецЦентр»

26 февраля Дмитрия Забеля назначили директором дивизиона «Внуково» развивающейся группы компаний «АвтоСпецЦентр».

Дмитрий Забель стал новым директором дивизиона «Внуково» группы компаний «АвтоСпецЦентр»


Забель должен реорганизовать бизнес-процессы, разработать, внедрить стратегию развития существующей дилерской сети. В дивизион «Внуково» входит «Фольксваген Центр Внуково», «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково», «АвтоСпецЦентр Skoda Внуково», «АвтоСпецЦентр Hyundai», «Адванс-Авто BMW/MINI/Moto». Автосалоны дивизиона выгодно располагаются, а именно на Киевском шоссе. По словам Забеля обновлённую стратегию развития ориентируют на всех покупателей. Расширится база лояльных клиентов «АвтоСпецЦентр» после пересмотра бизнес-процессов, увеличится размер прибыли.

Забель работает более 10 лет в области автомобильного бизнеса. Он раньше был главой в дилерском центре «Рольф-Центр Москва», руководил в АГ «Авилон» салоном Ford и проектом «СОЛТ». В Тольятти он являлся операционным директором «ТОН-Авто».
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:45
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