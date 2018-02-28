Дмитрий Забель стал новым директором дивизиона «Внуково» группы компаний «АвтоСпецЦентр»

Забель должен реорганизовать бизнес-процессы, разработать, внедрить стратегию развития существующей дилерской сети. В дивизион «Внуково» входит «Фольксваген Центр Внуково», «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково», «АвтоСпецЦентр Skoda Внуково», «АвтоСпецЦентр Hyundai», «Адванс-Авто BMW/MINI/Moto». Автосалоны дивизиона выгодно располагаются, а именно на Киевском шоссе. По словам Забеля обновлённую стратегию развития ориентируют на всех покупателей. Расширится база лояльных клиентов «АвтоСпецЦентр» после пересмотра бизнес-процессов, увеличится размер прибыли.Забель работает более 10 лет в области автомобильного бизнеса. Он раньше был главой в дилерском центре «Рольф-Центр Москва», руководил в АГ «Авилон» салоном Ford и проектом «СОЛТ». В Тольятти он являлся операционным директором «ТОН-Авто».