В Таганроге по улицам города ездит иномарка с мертвой собакой

Мужчина сбил животное по дороге, но даже не обратил внимания, что тело жертвы застряло в передней части машины. Это произошло во время сильного удара, а дальше водитель продолжал ехать под осуждающими взглядами соотечественников.Пользователи сетей тоже были поражены неадекватным поведением горожанина и поддержали защитников животных. Многие люди отметили, что в зеркале собаку увидеть нельзя, но стоило остановиться и выяснить причину негативной реакции окружения.