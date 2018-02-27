В Костроме горожане смывают в унитазы трупы животных, простыни и швабры

Сейчас причиной 90% вызовов становятся такие события, не относящиеся к проблемам старых систем. Это выводит из строя насосы, и работники вынуждены принимать 50 заявок ежедневно. Коммунальные службы даже составили список самых худших находок, куда вошли бутылки из пластика вместе с презервативами, влажными салфетками и тряпками.Потому в городе часто случаются аварии, после чего сточные воды могут проникнуть в подвалы зданий и почву. Такие негативные процессы наносят большой ущерб экологии, а потому людям стоит задуматься о своих поступках.