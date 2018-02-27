Экс-участник «Дома-2» рассказал, что Фрост и Саленко расстались из-за разности взглядов
Бывший участник телестройки Тимур Гарафутдинов дружит с Лерой Фрост и Захаром Саленко и потому оказался в курсе, почему ребята расстались.
По словам Тимура, Захар и Лера имеют разные взгляды на будущее, и если девушка уже мечтает о семье и детях, то молодой человек к вопросам любви подходит ветрено.
Лера Фрост тоже посчитала, что ее возлюбленный слишком инфантилен и не желает работать, так как привык ко всему готовому.
Гарафутдинов отметил в своем посте, что Захару стоит еще вырасти и стать более зрелым, чтобы понять, что ему нужно. Помимо этого, по мнению Тимура, Саленко не видит в будущем рядом с собой Леру.
По словам бывшего участника «Дома-2» влюбленные часто ссорились из-за несерьезного отношения Захара к Лере, а также устраивали эмоциональные потасовки из-за пустяков.
По словам Тимура, Захар и Лера имеют разные взгляды на будущее, и если девушка уже мечтает о семье и детях, то молодой человек к вопросам любви подходит ветрено.
Лера Фрост тоже посчитала, что ее возлюбленный слишком инфантилен и не желает работать, так как привык ко всему готовому.
Гарафутдинов отметил в своем посте, что Захару стоит еще вырасти и стать более зрелым, чтобы понять, что ему нужно. Помимо этого, по мнению Тимура, Саленко не видит в будущем рядом с собой Леру.
По словам бывшего участника «Дома-2» влюбленные часто ссорились из-за несерьезного отношения Захара к Лере, а также устраивали эмоциональные потасовки из-за пустяков.