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План Армена Джигарханяна наказать Виталину Цымбалюк-Романовскую провалился из-за ее адвоката

После обвинений бывшего супруга пианистка не стала терпеть обиды и решила перейти в наступление. План Армена Джигарханяна наказать Виталину Цымбалюк-Романовскую провалился из-за ее адвоката.

Лариса Широкова сейчас занимается делом клиентки, которая попросила ее восстановить свое честное имя. Звезда ничего не украла у актера, потому что вся недвижимость была приобретена ею до брака, а также это относится к большой сумме денег, снятых с его счетов. Виталина Цымбалюк-Романовская часто посещает кабинет следователя, и не обращает внимания на ложные свидетельства.

План Армена Джигарханяна наказать Виталину Цымбалюк-Романовскую провалился из-за ее адвоката


Адвокат предпочитает называть факты, без изменения или фальсификации истории. Знаменитость готова доказать свою невиновность в зале суда, а также желает привлечь актера к ответственности за лживые слова. Подписчики даже не сомневаются, что ей удастся выиграть это сражение, потому что женщина достигла высокого положения в обществе благодаря своему уму и решительности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10
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